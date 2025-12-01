ألونسو: الشوط الثاني ضد جيرونا كان أفضل.. ومواجهة بلباو فرصة للفوز خارج ملعبنا

يرى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد أن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني ضد جيرونا.

وتعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب مونتيليفي بالجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الثاني تحسنا ودفعنا للأمام وخلقنا فرصا أكثر، وكان لدينا فرص كافية للفوز ولكن افتقدنا للدقة، لا يزال كل شيء قريب هذا الموسم طويل ويجب أن نستمر في التقدم".

وواصل "لم أشاهد ركلة الجزاء المحتملة لرودريجو ولكنهم قالوا لي إن هناك احتكاك كان يجب أن يراجع، هذه ألعاب حاسمة وقد تحسم المباراة".

وتابع "الموسم يمر بعدة مراحل، في البداية كنا ثابتين ومؤخرا كان هناك مراحل أخرى، في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير ولكن افتقدنا اللمسة النهائية، لقد حصلنا على 3 أو 4 فرص داخل منطقة الجزاء ويجب علينا أن نطابق المعايير المرتفعة لنلعب في ريال مدريد".

وأكمل "أعجبني ردة الفعل ضد جيرونا ولكنها لم تكن كافية، يجب أن ننقد أنفسنا وأن نحاول الفوز خارج ملعبنا وهو شيء أثر علينا، سيكون لدينا فرصة ضد بلباو يوم الأربعاء وسنرى ما سيحدث".

وشدد "افتقدنا القدرة على لعب كرة قدم هجومية جميلة وأن نكون مهيمنين، كنا أفضل بذلك في الشوط الثاني وهذا ما نريده، ولكن يجب أن نحلل سبب عدم الفوز وأن نهيمن من البداية وأن نحافظ على مستوى الشوط الثاني".

وأتم "مباراة بلباو ستكون فرصة للفوز خارج الملعب، الموسم لا يزال طويلا وجدول الترتيب قريب جدا وسنلعبى على ال 3 نقاط ولكن بلباو فريق قوي".

وخسر ريال مدريد صدارة لصالح برشلونة بفارق نقطة.