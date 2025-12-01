كأس العرب - مؤتمر المغرب: بنشرقي يغيب مباراتين للإصابة.. وعانينا لعدم اكتمال المعسكر

كشف طارق سكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب عن غياب أشرف بنشرقي في أول مباراتين بسبب الإصابة.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويستهل منتخب المغرب مشواره بمواجهة جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكشف طارق سكتيوي في المؤتمر الصحفي: "للأسف أشرف بنشرقي لديه شد عضلي ومن الصعب أن يلعب المباراة الأولى أو الثانية في مرحلة المجموعات".

وتعرض أشرف بنشرقي لاعب الأهلي للإصابة خلال مواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدرب "لم يكن لدينا إمكانية في جمع اللاعبين بالمعسكر مرة واحدة، لكن علينا التكيف مع الوضع، وهناك لاعبون حضروا فقط بداية من أمس الأحد".

وشدد "هدفنا التتويج بكأس العرب واستمرار تفوق منتخب المغرب، وبالتأكيد المغامرة لن تكون مفروشة بالورود ويكفي أن منتخبات الخليج يلعبون بكامل قوتهم لكن لدينا ثقة كبيرة على تقديم الأفضل".

وتابع "وصلنا إلى قطر يوم الخميس بدون عدد كبير من اللاعبين، لاعب مثل محمود بنتايك لم يتدرب معنا حتى الآن بسبب وصوله أمس لكن نركز على المباراة وهدفنا النقاط الثلاث أمام جزر القمر".

مؤتمر وليد أزارو لاعب المغرب

بينما تحدث أزارو قائلا: "جميع اللاعبين في المغرب يعرفون مسؤوليتهم، ونحضر لكأس العرب بشكل جيد".

وشدد "سنكون جاهزين بغض النظر عن أي ظروف، وجميع اللاعبين لديهم القدرة على تقديم كل ما لديهم".

واختتم أزارو تصريحاته "أتمنى الشفاء العاجل لبنشرقي فهو من اللاعبين المهمين، وإن شاء الله يؤدي الجميع كل ما لديه ونفرح جماهير المغرب".

وكان قد أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي استبدال يوسف مهري لاعب نهضة بركان بسبب الإصابة وضم وليد أزارو بدلا منه.

وكان وليد أزارو ضمن القائمة الاحتياطية لمنتخب المغرب في بطولة كأس العرب.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان، وجزر القمر.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

ويتواجد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي، ومحمود بنتايك مدافع الزمالك ووليد الكرتي لاعب بيراميدز على رأس القائمة.

فيما غاب محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن اختيارات السكتيوي نظرا لارتباطه بالمشاركة مع المنتخب المغربي الأول في كأس إفريقيا.