كأس العرب - أدار القمة المصرية من قبل.. إسكاس حكما لمواجهة مصر أمام الكويت

يقود النرويجي إسبين إسكاس طاقم تحكيم مواجهة مصر أمام الكويت في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وكان إسكاس قد أدار القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في المرحلة الأولى من دوري هذا الموسم والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في فبراير الماضي.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة مصر أمام الكويت في كأس العرب كالآتي:

حكم ساحة: النرويجي إسبين إسكاس

حكم مساعد 1: النرويجي يان إيريك إنجان

حكم مساعد 2: النرويجي إسحاق باشيفكين

حكم رابع: الأمريكي إسماعيل الفتح

حكم فيديو: الهولندي دينيس هيجلير

حكم فيديو مساعد: الأورجوياني أنطونيو جارسيا

وأدار إسبين إيسكاس مباراة مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024، وتواجد أيضا مساعديه جان إيريك إنجان، وإسحاق باشيفكين لإدارة المباراة.

كما سبق وأدار الحكم النرويجي إيسكاس نهائي كأس العالم تحت 17 سنة 2023 بين فرنسا وألمانيا.

وأدار إسكاس 7 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وكانت آخر مباراة أدارها في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في انتصار أتلتيكو مدريد على سان جيلواز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.