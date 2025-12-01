محمد رمضان: كولر كان يعاند فنيا.. وتوقعت عدم عودة معلول لمستواه

كشف محمد رمضان المدير الرياضي السابق للأهلي عن أسباب توتر علاقته بمارسيل كولر مدرب الفريق الأسبق.

وقال رمضان عبر قناة النهار: "علاقتي مع كولر بدأت متوترة لأنه كان مسؤولا عن كل شيء في النادي فنيا وإداريا، ثم أخبرته أن ذلك ليس صحيحا، وسأكون المسؤول عن الجانب الإداري وهو عن الفني، وحتى الجانب الفني سيكون رأيي استشاريا لأنني سأتواجد على المدى البعيد كمدير رياضي".

وواصل: "قبل أن أتواجد بالأهلي كان كولر يحقق أفضل نتائج كمدرب، وقد يكون انضمامي أثر عليه بالسلب، ولكنه بدأ في العند فنيا وعاند في اختيارات اللاعبين مما صنع فجوة بينه وبينهم أدت لهبوط النتائج".

واستمر: "رأي كولر كان مخالفا لرأيي أنا ومحمد شوقي وسامي قمصان، ولكن بالطبع كان ينفذ رأيه بالنهاية، والمباراة الأخيرة ضد صنداونز كنا قد تعادلنا على ملعبهم وقرر على ملعبنا أن يلعب بطريقة دفاعية منذ البداية ويتراجع، وكنا معرضين لاستقبال هدف بأي لحظة، كنا قد قدمنا أداء أفضل على ملعبهم، إذا كيف ندافع على ملعبنا؟ كان يجب أن نضغط من البداية، وحدث جدال حول ذلك الأمر ولكنه أصر على الدفاع بالنهاية".

وكشف: "كنت مقتنعا أن علي معلول لن يعود لمستواه بعد الإصابة، وهذا كان رأي الجهاز الفني أيضا، وإذا عاد معلول لمستواه الطبيعي في المستقبل سأقول إن قراري كان خاطئا، ولكن كيف سننتظر عودته لمستواه وهو في ذلك العمر؟ عرضت عليه العمل بالنادي كمساعد للمدير الرياضي ولكنه كان يرغب في الاستمرار بالملاعب وطلب الحصول على فرصة، وأخبرت كولر بذلك، ولكن حتى شهر ديسمبر كانت طريقة ركضه لم تكن طبيعية".

وشدد: "عقب مباراة السوبر في الموسم الماضي دخل مارسيل كولر لتهنئة اللاعبين وكهربا لم يكن قد شارك ثم تجاوز في حق كولر أمام اللاعبين وأخرج لفظا ليس نابيا ولكن لا يجب أن يقال، ولذلك اتخذت قرار العقوبة ضده والتي كانت قاسية ولكن ضرورية، وبعد عودتنا لمصر اعتذر كهربا لزملائه وأشركه كولر في المباراة التالية، وكانت هذه مفاجأة غير سعيدة بالنسبة لي لأنه أخطأ وكان يستحق العقاب لمدة أكبر".

وأضاف: "الخطأ الذي ارتكبه إمام عاشور خلال الموسم الماضي كان يستحق العقوبة التي فرضت عليه لأن هناك مشادة حدثت بينه وبين محمد الشناوي قائد الفريق ولم يكن يجب أن يتحدث معه بتجاوز، وأرى أن العقوبات الكبيرة التي فرضناها أعادت الانضباط للفريق".

وأردف: "من الصعب أن أعود للعمل في الأهلي ولم أكن أحب العمل في كرة القدم من الأساس، ولذلك حاولت إنشاء عملي الخاص قبل اعتزالي حتى لا أعمل بالكرة".

وأتم: "عمرو السولية لم يرغب في تجديد عقده لأننا كنا نريد أن نجدد له لموسم فقط، وهو كان يريد عقدا أطول، وبعد ذلك قرر أن يلعب خارج مصر لكي يكون الدخل أكبر".

ورحل رمضان عن إدارة الأهلي خلال الموسم الماضي وحل محمد يوسف بدلا منه.