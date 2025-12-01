عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قبل كأس الرابطة

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

هدف سيف الجزيري - الزمالك ضد كايزر تشيفز

منح أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق راحة لمدة يومين.

وعادت بعثة الزمالك من جنوب إفريقيا صباح اليوم الإثنين بعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة لخوض منافسات دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر الجاري.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كل من كهرباء الإسماعيلية والمصري وحرس الحدود وسموحة وزد.

أما في مواجهة كايزر تشيفز فسجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري، بينما أحرز محمد صبحي هدف الفريق الجنوب إفريقي بالخطأ في مرماه.

رفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

بينما حصل كايزر تشيفز على أول نقطة ليحتل المركز الثالث.

سيلعب الزمالك مباراته المقبلة في البطولة ضد المصري، بينما يلتقي كايزر تشيفز مع زيسكو يونايتد في يناير المقبل.

كأس الرابطة الزمالك أحمد عبد الرؤوف
