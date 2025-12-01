كأس العرب - موعد مباراة مصر ضد الكويت.. والقنوات الناقلة المفتوحة والمعلق
الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 10:37
كتب : FilGoal
يستهل منتخب مصر مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت.
وتستضيف دولة قطر منافسات كأس العرب خلال 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الكويت والإمارات والأردن.
موعد مباراة مصر أمام الكويت والقناة الناقلة
تقام مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت غدا الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر.
ويستضيف استاد لوسيل المواجهة.
وتنطلق المباراة في الرابعة النصف بتوقيت مصر.
وسيتم نقل المباراة على القنوات المفتوحة مثل بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكاس وأبوظبي الرياضية.
ويعلق الجزائري حفيظ دراجي على المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.
