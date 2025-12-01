معلول: المواجهة الافتتاحية مفتاح أي مسابقة.. ونسعى لإسعاد جماهير تونس بـ كأس العرب

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 10:22

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس - فرنسا

أعرب علي معلول ظهير أيسر منتخب تونس عن استعداد الفريق لخوض منافسات كأس العرب.

علي معلول

النادي : الصفاقسي

تونس

ويستعد منتخب تونس لضربة بداية كأس العرب بلقاء سوريا في الثالثة من عصر اليوم الإثنين.

وقال علي معلول لاعب منتخب تونس عبر قناة بي إن سبورتس: "المواجهة الأولى هي مفتاح أي مسابقة، ويجب أن يكون تركيزك على الانتصار في المباراة الافتتاحية لفتح أبواب للمنتخب ومنح ثقة للاعبين".

وكشف معلول "نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في كأس العرب، ودعم الجماهير التونسية في قطر ليس غريبا علينا وشاهدنا ذلك في النسخة الماضية من كأس العرب وكانت أجواء خيالية".

واختتم علي معلول تصريحاته "هدفنا إن شاء الله أن نختتم هذه البطولة باللقب وإسعاد الجماهير التونسية".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن منتخب تونس استدعاء سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك للمشاركة في كأس العرب لتعويض نعيم السليتي المصاب.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر وفلسطين وسوريا.

كأس العرب علي معلول منتخب تونس
