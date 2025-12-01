مواعيد مباريات الإثنين 1 ديسمبر 2025.. كأس العرب والإسماعيلي ضد حرس الحدود

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 09:56

كتب : FilGoal

لقب كأس العرب

يشهد اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 انطلاق منافسات كأس العرب.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس العرب

يلعب منتخب تونس أمام سوريا في افتتاح مباريات البطولة.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مصر على استاد أحمد بن علي.

بينما يواجه منتخب قطر نظيره فلسطين في السادسة والنصف مساء على استاد البيت.

أما حفل الافتتاح فينطلق في الرابعة والنصف عصرا.

وتذاع مباريات البطولة عبر قنوات الكاس وبي إن سبورتس المفتوحة وأبوظبي الرياضية.

كأس مصر

تستأنف مباريات دور الـ 32 من المسابقة بإقامة مباراتين مساء اليوم الإثنين.

ويواجه حرس الحدود فريق الإسماعيلي في تمام الخامسة مساء على استاد المكس.

بينما يواجه طلائع الجيش فريق السكة الحديد في السابعة والنصف مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

كأس العرب قطر تونس سوريا فلسطين كأس مصر
