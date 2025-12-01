أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني عن استبعاد أحمد عاطف من المعسكر بشكل نهائي.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب 2025 والذي ينطلق مساء اليوم الإثنين.

وقرر منتخب مصر استدعاء مروان حمدي بدلا من أحمد عاطف.

وقال حسن عبر قناة الكاس: "استبعاد أحمد عاطف؟ نحرص على لاعبينا وفي النهاية هم بمثابة أشقائنا ونحرص على خروجهم بشكل جيد ولكنني فوجئت بكم تصريحاته وكنا حريصين على استمراره في المعسكر".

لدينا لاعب آخر وهو إسلام سمير سيتواجد معنا في المعسكر في حال وجود أي إصابات وهذا وارد".

"تحدثت مع أحمد عاطف وحلمي طولان قبل رأسه وأخبره بتواجده في المعسكر مثل أي لاعب آخر وإن تواجد مروان حمدي ضروري لأنه يتواجد منذ بداية تشكيل المنتخب ونعتمد عليه".

لم نقصر مع أحمد عاطف وفوجئنا من سيل التصريحات بدون إذن وهو أساء لنفسه وليس للمنتخب ولكن أعتقد أن الأمر جاء بسبب قلة الخبرة وبسبب غضبه وهو أمر طبيعي وما أشعرنا بالحزن هو أنه كان يعلم بإمكانية الاستبدال من قبل تحركنا من مصر وبعد التصريحات سيعود إلى مصر وسيكون من الصعب أن يتواجد معنا في المعسكر".

وقال أحمد عاطف مهاجم منتخب مصر الثاني لـ FilGoal.com عن استبعاده من القائمة: "لا أعاني من أي إصابة وسليم بنسبة 100%".

وشدد عاطف "تعجبت من قرار الجهاز الفني باستبعادي لضم لاعب آخر، ولا صحة لأنهم اتفقوا معي على ذلك".

واختتم أحمد عاطف تصريحاته "لو كنت أعلم أن وجودي بديل للاعب آخر حال انضمامه لما وافقت على السفر منذ البداية".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

وأعلن بيراميدز عن التحاق مروان حمدي ببعثة منتخب مصر في قطر، وذلك عقب مباراة باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في زامبيا.

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

أحمد عاطف منتخب مصر الثاني أحمد حسن
