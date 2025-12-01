نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة

فاز نابولي على منافسه روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ديفيد نيريس هدف نابولي الوحيد.

وافتتح اللاعب البرازيلي النتيجة في الدقيقة 36 من صناعة راسموس هويلوند بعد انفراد تام بحارس المرمى.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن نابولي من الفوز بعد الانتصار على أتالانتا في الدوري وكاراباك في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن روما من الفوز على نابولي في دربي الشمس للمباراة الرابعة على التوالي، إذ خسر مرتين وتعادل مرتين.

وأشعل نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه في دربي الشمس.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 28 بالتساوي مع ميلان المتصدر.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة 27 بالتساوي مع إنتر الثالث.