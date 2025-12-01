نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

نابولي

فاز نابولي على منافسه روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ديفيد نيريس هدف نابولي الوحيد.

وافتتح اللاعب البرازيلي النتيجة في الدقيقة 36 من صناعة راسموس هويلوند بعد انفراد تام بحارس المرمى.

أخبار متعلقة:
وكيله يوضح حقيقة طلب لوبوتكا الرحيل من نابولي بسبب كونتي رئيس نابولي: استقالة كونتي قصة خيالية ماركا: اجتماع بين نابولي وكونتي لمناقشة مستقبله المنافسة على الصدارة اشتعلت.. نابولي يخسر من بولونيا بثنائية

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن نابولي من الفوز بعد الانتصار على أتالانتا في الدوري وكاراباك في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن روما من الفوز على نابولي في دربي الشمس للمباراة الرابعة على التوالي، إذ خسر مرتين وتعادل مرتين.

وأشعل نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه في دربي الشمس.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 28 بالتساوي مع ميلان المتصدر.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة 27 بالتساوي مع إنتر الثالث.

نابولي الدوري الإيطالي روما دربي الشمس
نرشح لكم
بسبب الألعاب النارية.. إلغاء مباراة أياكس وجرونيجين في الدوري الهولندي ميرينو يكشف سر تمركزه الرائع داخل منطقة الجزاء كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا
أخر الأخبار
طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته 3 ساعة | منتخب مصر
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة 3 ساعة | الدوري الإسباني
كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب 3 ساعة | الكرة المصرية
فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ 3 ساعة | الدوري المصري
فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
يانيك فيريرا: تقدمت بشكوى ضد الزمالك في فيفا.. علمت برحيلي من الإعلام ولم يحترموا كلمتهم 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518220/نابولي-يفوز-على-روما-في-دربي-الشمس-ويشعل-الصدارة