الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد جيرونا

تعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب مونتيليفي بالجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 33 ولكنه خسر الصدارة بفارق نقطة لصالح برشلونة، كما ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 12 في المركز الـ 18.

المباراة كانت هي الثالثة على التوالي لريال مدريد دون تحقيق الفوز في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو وروديجير للدفاع في مواجهة جيرونا قائمة ريال مدريد - عودة روديجر وميليتاو وماستانتونو أمام جيرونا.. وغياب أسينسيو وهاوسن ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو مواعيد مباريات الأحد 30 نوفمبر 2025.. دربي لندن وليفربول وريال مدريد وسيدات اليد

سجل عز الدين أوناحي هدف جيرونا، بينما أحرز كيليان مبابي هدف ريال مدريد.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثنائي الدفاع العائد من الإصابة إدير ميليتاو وأنطونيو روديجير.

أحداث المباراة

التهديد الأول جاء في الدقيقة الثامنة من أردا جولر بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وتألق جازانيجا حارس جيرونا ومنع ميليتاو بالتسجيل برأسية في الدقيقة 38.

وسجل مبابي هدفا في الدقيقة 40 ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد.

وبعد 4 دقائق سجل عز الدين أوناحي هدف التقدم لجيرونا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني منع تيبو كورتوا فرصة الهدف الثاني لجيرونا من انفراد فانات بالدقيقة 57.

وسجل فينيسيوس هدفا لم يحتسب في الدقيقة 61 لوجود حالة تسلل.

وحصل فينيسيوس على ركلة جزاء في الدقيقة 64 سجلها مبابي بنجاح ليحرز هدف التعادل لفريقه.

وأهدر فينيسيوس فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد انطلاقة رائعة.

وكاد مبابي أن يسجل هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى مباشرة.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، بينما يلتقي جيرونا مع إلتشي.

ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني
نرشح لكم
كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(1) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو وروديجير للدفاع في مواجهة جيرونا مباراة توقفت بسبب إلقاء الزجاجات.. بيتيس يحسم الدربي بالفوز على إشبيلية ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو قائمة ريال مدريد - عودة روديجر وميليتاو وماستانتونو أمام جيرونا.. وغياب أسينسيو وهاوسن سيميوني: سبعة لاعبين شاركوا لأول مرة أمام أوفييدو.. والبداية الحقيقية أمام برشلونة رافينيا يكشف رسالته إلى فليك بعد صورته القلقة رغم الفوز على ألافيس
أخر الأخبار
أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته 11 دقيقة | منتخب مصر
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب 37 دقيقة | الكرة المصرية
فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ 52 دقيقة | الدوري المصري
فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
يانيك فيريرا: تقدمت بشكوى ضد الزمالك في فيفا.. علمت برحيلي من الإعلام ولم يحترموا كلمتهم ساعة | الدوري المصري
بسبب الألعاب النارية.. إلغاء مباراة أياكس وجرونيجين في الدوري الهولندي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518219/الثالثة-دون-فوز-ريال-مدريد-يتعادل-مع-جيرونا-ويخسر-الصدارة