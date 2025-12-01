الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة

تعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب مونتيليفي بالجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 33 ولكنه خسر الصدارة بفارق نقطة لصالح برشلونة، كما ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 12 في المركز الـ 18.

المباراة كانت هي الثالثة على التوالي لريال مدريد دون تحقيق الفوز في الدوري الإسباني.

سجل عز الدين أوناحي هدف جيرونا، بينما أحرز كيليان مبابي هدف ريال مدريد.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثنائي الدفاع العائد من الإصابة إدير ميليتاو وأنطونيو روديجير.

عودة ميليتاو وروديجر للتشكيل الأساسي 🔙 تشكيل ريال مدريد في مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني 📋👑

أحداث المباراة

التهديد الأول جاء في الدقيقة الثامنة من أردا جولر بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وتألق جازانيجا حارس جيرونا ومنع ميليتاو بالتسجيل برأسية في الدقيقة 38.

وسجل مبابي هدفا في الدقيقة 40 ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد.

وبعد 4 دقائق سجل عز الدين أوناحي هدف التقدم لجيرونا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني منع تيبو كورتوا فرصة الهدف الثاني لجيرونا من انفراد فانات بالدقيقة 57.

وسجل فينيسيوس هدفا لم يحتسب في الدقيقة 61 لوجود حالة تسلل.

وحصل فينيسيوس على ركلة جزاء في الدقيقة 64 سجلها مبابي بنجاح ليحرز هدف التعادل لفريقه.

وأهدر فينيسيوس فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد انطلاقة رائعة.

وكاد مبابي أن يسجل هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى مباشرة.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، بينما يلتقي جيرونا مع إلتشي.