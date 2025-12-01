كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب

أوضح أحمد حسن "كوكا" لاعب الاتفاق السعودي موقفه في حال تقدم الزمالك بعرض لضمه في وقت ما.

وقال كوكا لأون سبورت: "كنت أفكر دائما أنني إذا عدت لمصر فسأعود إلى الأهلي حتى بوجود بيراميدز، لكن إذا حدثت مفاوضات ولم تتقدم وهناك ناد آخر يريدني حقا وتقدم بعرض أفضل فستختلف الأمور وقتها".

وتابع "الزمالك أرادني في وقت سابق لكن لم يكن الوقت مناسبا للعودة إلى مصر، لكن حاليا لا أعرف ما سيكون قراري لم أفكر في الأمر سابقا".

وأنهى حديثه قائلا: "يوجد مدرب أجنبي سابق لمنتخب مصر دون ذكر اسمه قال لي إنه معجب بمستواي وبتحركاتي وبأهدافي وأنه يتابعني باستمرار لكن يوجد شخص لا يريد انضمامك للمنتخب، لا أعلم من هذا الشخص سواء في اتحاد الكرة أو إعلامي، قلت له شكرا ورحلت".

وبدأ كوكا مسيرته الكروية في الأهلي قبل أن يخرج للاحتراف الخارجي.

وسجل كوكا 6 أهداف بقميص منتخب مصر مقابل 134 هدفا مع الأندية في جميع المسابقات خلال تجربته الاحترافية.