فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ

أوضح يانيك فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك أنه كان يقود تدريبات الفريق الأبيض في ظروف صعبة.

وقال فيريرا عبر قناة النهار: "النادي أخبرني من البداية أن التدريبات ستكون خارج مقر الزمالك لتوفير المزيد من الهدوء والابتعاد عن الأضواء، لكن ما حدث أننا كنا نتدرب في ملعب سيئ ولا يوجد صالة جيم مناسبة أو غرف ملابس جيدة أو حتى غرفة للعمل مع باقي أفراد الجهاز الفني، فقط كانت غرفة مغلقة صغيرة غير مهيئة وكنا نحاول تدبير بعض الكراسي أو الأدوات الإدارية".

وأضاف "رأيت بعض المرافق والصور في نادي الزمالك لكني لم أتواجد في هذه الأماكن الجيدة أثناء تدريب الفريق".

وأكمل "كانت هناك بعض الأزمات بين محمد السيد والزمالك واللاعب كان يرى أنه يحظى بالاحترام في النادي، لكن أصبحنا في موقف أن النادي يريد استمراره وأخبرته أنني لا أهتم بعمر اللاعب أو خبرته وأنني على قناعة أنه يستطيع إعطاء الكثير للفريق ولذلك جعلته يلعب نصف مباراة".

واشار "لكن عندما سمعت أن الجمهور بدأ في إهانته والهتاف في وجهه شعرت أنني يجب أن أحميه وأسانده ولذلك جعلته يسدد ركلة الجزاء لكنه أهدرها، ومهمتي أن أحافظ على هذا الشاب الصغير الذي يبلغ 19 عاما".

وشدد "قاعدة جماهير الزمالك مليئة بالأشخاص ناشري الشائعات وليست الحقائق".

وشرح "قائمة الزمالك تضم 31 لاعبا منهم 8 لاعبين في مركزين فقط في وسط الملعب، و4 مهاجمين والقائمة لا يوجد توازن ونصيحتي هي التخلص من بعض اللاعبين في يناير".

وأكد "لا أفكر في الزمالك مرة أخرى الآن".

وفسر "لم يكن هناك مشكلة في مركز حراسة المرمى في الزمالك، وبمرور الوقت رأينا أن صبحي هو الأفضل وكان جيدا في الملعب، وأيضا مهدي سليمان كان جيدا للغاية، وأيضا عواد، والثلاثة حراس كانوا يعملون بشكل جيد، وصبحي أعطانا الضمانات في الملعب للمشاركة".

واستطرد "شيكو بانزا سريع للغاية وأحرز بعض الأهداف ولكن كنا نرغب في بعض التنوع في الاستفادة منه، في البداية كنا نستخدمه بعد ذلك واجه بعض الصعوبات وتأثر بالمواقف وكان يأتي إلى التدريب وهو لا يحصل على راتبه وبالتالي انخفضت دوافعه".

وأتم تصريحاته "الجزيري في بداية الموسم كان لا يؤدي بشكل جيد ولكن بعد التدريبات ومرور الأسابيع تعاملنا معا كلاعب ومدرب واحتضنته وعاد للمشاركة".