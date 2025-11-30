يانيك فيريرا: تقدمت بشكوى ضد الزمالك في فيفا.. علمت برحيلي من الإعلام ولم يحترموا كلمتهم

كشف يانيك فيريرا المدير الفني السابق عن تقدمه بشكوى ضد النادي الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال فيريرا عبر قناة النهار: " إذا كان الزمالك يريد التسوية المالية عليه التواصل معي وعليهم أن يحترموا كلمتهم ووعودهم لكنهم على مدار السنة الماضية لم يحترموا وعودهم، أنا منفتح للمناقشة وعلى النادي أن يظهر بعض الأفعال والإجراءات الواقعية".

وأضاف "تقدمت بشكوى إلى فيفا ضد الزمالك بسبب عدم حصولي على مستحقاتي وسنرى ماذا سيحدث".

وأكمل "عقدت جلسة مع المسؤولين في شقتي للتفاوض على تسوية مالية لكن الداي لم ينفذ كل الشروط الواجبة الخاصة بالسداد، الآن سأرسل بعض الإنذارات إلى الزمالك لأنه ملم يحترموا التعاقد ويجب أن يسددوا كل مستحقاتي وإذا مرت فترة الإنذار سأضطر إلى التقدم بشكوى فيفا".

وأشار "لم أهتم بطريقة تقديمي في الزمالك، والنادي اختار أن يكون الفيديو بهذا الشكل الذي يراه مناسبا له".

وأكد "النادي لم يعلن بشكل مباشر أنني رحلت وعلمت هذا الأمر من بعض الصحفيين الذين أخبروني أنني طردت من الزمالك في نفس يوم مباراة البنك الأهلي".

وأوضح "ذهبت إلى التدريبات بشكل طبيعي وتحدثنا عن المباراة ولم يخبرني أي مسؤول في النادي بأي شيء، وبعد التدريب تلقيت المزيد من الرسائل من الصحفيين يؤكدون رحيلي واتصلت بـ جون إدوارد وسألته عن ذلك لكنه لم يجاوبني وأخبرني أنه مشغول".

وتابع "سألت عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات وطلبت منه أن يجاوبني بكل صراحة هل أنا رحلت من الزمالك أم لا وأخبرني أن النادي قرر رحيلي بالفعل".

واستطرد "أخبروني بشكل مباشر أن الزمالك اعتاد على طرد المدربين إذا تعثر في عدة مباريات على التوالي وكنت أعمل في ظروف صعبة جدا".

وأتم تصريحاته "كنت أعلم بعض المعلومات عن الزمالك وسألت عن الأمور المالية ولم يخبرني أحد عن الحقيقة".