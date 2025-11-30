بسبب الألعاب النارية.. إلغاء مباراة أياكس وجرونيجين في الدوري الهولندي

في واقعة غريبة، ألغيت مباراة أياكس أمستردام وجرونيجين بالدوري الهولندي بسبب الشغب الجماهيري.

وكان أياكس يلتقي مع جرونيجين على ملعب يوهان كرويف أرينا بالجولة 14 من الدوري الهولندي.

وفي الدقيقة الخامسة من المباراة أشعلت جماهير أياكس عدد كبير من الألعاب النارية خلف مرمى أياكس.

ولم تتوقف الألعاب النارية لعدة دقائق على الرغم من دخول اللاعبين لغرف خلع الملابس في مشهد على الأرجح كان بمثابة احتجاج على إدارة النادي.

ومع عدم توقف الألعاب النارية قرر حكم المباراة إلغائها بشكل نهائي وعدم استكمالها.

وأعلن أياكس في وقت لاحق استكمال المباراة يوم الثلاثاء بدون جماهير.

وشددت إدارة أياكس على القيام بتحقيق موسع للكشف عن المتسببين في الأحداث التي حدثت أثناء المباراة والتي كادت أن تتسبب في إيذاء الجماهير أو اللاعبين.

وجاء بيان أياكس عقب المباراة كالتالي: يرى أياكس أن ما حدث في الملعب الليلة فاضح تمامًا. نعتذر لأي شخص تعرض للخداع بهذا الشكل أو تأثر به بأي طريقة. سلامة الجماهير واللاعبين أصبحت في خطر. هذا أمر غير مقبول. نحن نُبعد أنفسنا تمامًا عن هذا السلوك السيئ. الألعاب النارية لا مكان لها في الملعب.

الجماهير التي كانت في الجزء المعني من الملعب تم تفتيشها. كما تم الاستعانة بالكلاب لكشف وجود الألعاب النارية، سواء داخل الملعب قبل فتحه، أو عند دخول الجماهير. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ تدابير وقائية أخرى. ومع ذلك، لم نتمكن من منع حدوث هذه الواقعة.

بالطبع، سنقوم بدراسة لقطات الكاميرا لمحاولة تعقب الجناة والتحقيق بطرق أخرى لمعرفة المسؤولين عن ذلك. وإذا أدى ذلك إلى تحديد هوية الجناة، فسنقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويحتل أياكس حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 20 نقطة، كما يحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب دوري أبطال أوروبا.