بسبب الألعاب النارية.. إلغاء مباراة أياكس وجرونيجين في الدوري الهولندي

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

شغب الجماهير في مباراة أياكس ضد جرونيجين

في واقعة غريبة، ألغيت مباراة أياكس أمستردام وجرونيجين بالدوري الهولندي بسبب الشغب الجماهيري.

وكان أياكس يلتقي مع جرونيجين على ملعب يوهان كرويف أرينا بالجولة 14 من الدوري الهولندي.

وفي الدقيقة الخامسة من المباراة أشعلت جماهير أياكس عدد كبير من الألعاب النارية خلف مرمى أياكس.

أخبار متعلقة:
الفوز الأول مع مورينيو في دوري الأبطال.. بنفيكا يهزم أياكس 5-5-5.. أياكس يقيل جون هيتينجا أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس

ولم تتوقف الألعاب النارية لعدة دقائق على الرغم من دخول اللاعبين لغرف خلع الملابس في مشهد على الأرجح كان بمثابة احتجاج على إدارة النادي.

ومع عدم توقف الألعاب النارية قرر حكم المباراة إلغائها بشكل نهائي وعدم استكمالها.

وأعلن أياكس في وقت لاحق استكمال المباراة يوم الثلاثاء بدون جماهير.

وشددت إدارة أياكس على القيام بتحقيق موسع للكشف عن المتسببين في الأحداث التي حدثت أثناء المباراة والتي كادت أن تتسبب في إيذاء الجماهير أو اللاعبين.

وجاء بيان أياكس عقب المباراة كالتالي: يرى أياكس أن ما حدث في الملعب الليلة فاضح تمامًا. نعتذر لأي شخص تعرض للخداع بهذا الشكل أو تأثر به بأي طريقة. سلامة الجماهير واللاعبين أصبحت في خطر. هذا أمر غير مقبول. نحن نُبعد أنفسنا تمامًا عن هذا السلوك السيئ. الألعاب النارية لا مكان لها في الملعب.

الجماهير التي كانت في الجزء المعني من الملعب تم تفتيشها. كما تم الاستعانة بالكلاب لكشف وجود الألعاب النارية، سواء داخل الملعب قبل فتحه، أو عند دخول الجماهير. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ تدابير وقائية أخرى. ومع ذلك، لم نتمكن من منع حدوث هذه الواقعة.

بالطبع، سنقوم بدراسة لقطات الكاميرا لمحاولة تعقب الجناة والتحقيق بطرق أخرى لمعرفة المسؤولين عن ذلك. وإذا أدى ذلك إلى تحديد هوية الجناة، فسنقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويحتل أياكس حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 20 نقطة، كما يحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب دوري أبطال أوروبا.

أياكس أمستردام الدوري الهولندي
نرشح لكم
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة ميرينو يكشف سر تمركزه الرائع داخل منطقة الجزاء كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا
أخر الأخبار
طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته 3 ساعة | منتخب مصر
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة 3 ساعة | الدوري الإسباني
كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب 3 ساعة | الكرة المصرية
فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ 3 ساعة | الدوري المصري
فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
يانيك فيريرا: تقدمت بشكوى ضد الزمالك في فيفا.. علمت برحيلي من الإعلام ولم يحترموا كلمتهم 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518214/بسبب-الألعاب-النارية-إلغاء-مباراة-أياكس-وجرونيجين-في-الدوري-الهولندي