بمشاركة إبراهيم عادل.. الجزيرة ينتزع تأهلا دراميا إلى نصف نهائي كأس الرابطة

تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

إبراهيم عادل النادي : الجزيرة الجزيرة

جاء ذلك بالفوز على الوصل بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب ربع نهائي البطولة.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل 0-0.

وشارك إبراهيم عادل في المباراة مع الجزيرة منذ البداية وحتى الدقيقة 89.

وأتى موموتو جاتا بدلا من الجناح المصري.

وتقدم الوصل في الدقيقة 10 بركلة جزاء سجلها بيدرو ماليرو.

وفي الدقيقة 12 تعادل فينيسيوس ميلو للجزيرة بعد تمريرة من عبد الله رمضان.

وسجل إبراهيم عادل هدفا تم إلغاؤه بسبب لمسة يد في الدقيقة 64.

وأخيرا في الدقيقة 97 سجل نيكولا فوكيتش هدف الفوز، بصناعة فينيسيوس ميلو.

بذلك يلتحق الجزيرة بالثلاثي المتأهل، النصر والعين والوحدة، في نصف النهائي.