بمشاركة إبراهيم عادل.. الجزيرة ينتزع تأهلا دراميا إلى نصف نهائي كأس الرابطة

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - الجزيرة

تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

إبراهيم عادل

النادي : الجزيرة

الجزيرة

جاء ذلك بالفوز على الوصل بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب ربع نهائي البطولة.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل 0-0.

أخبار متعلقة:
الثاني.. بيراميدز يوافق على انضمام الكرتي لمنتخب المغرب في كأس العرب كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن

وشارك إبراهيم عادل في المباراة مع الجزيرة منذ البداية وحتى الدقيقة 89.

وأتى موموتو جاتا بدلا من الجناح المصري.

وتقدم الوصل في الدقيقة 10 بركلة جزاء سجلها بيدرو ماليرو.

وفي الدقيقة 12 تعادل فينيسيوس ميلو للجزيرة بعد تمريرة من عبد الله رمضان.

وسجل إبراهيم عادل هدفا تم إلغاؤه بسبب لمسة يد في الدقيقة 64.

وأخيرا في الدقيقة 97 سجل نيكولا فوكيتش هدف الفوز، بصناعة فينيسيوس ميلو.

بذلك يلتحق الجزيرة بالثلاثي المتأهل، النصر والعين والوحدة، في نصف النهائي.

إبراهيم عادل الجزيرة الجزيرة الإماراتي
نرشح لكم
سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام بمشاركة متأخرة من مرموش.. فودين ينقذ مانشستر سيتي ويقوده لفوز مثير على ليدز حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة الأول بـ كأس قطر إبراهيم عادل أهدر ركلة جزاء وغضب ربيعة.. العين والجزيرة يتعادلان في قمة الدوري الإماراتي ثلاثية في أنفليد.. ليفربول يسقط أمام نونتجهام ويعيد رقما سلبيا منذ 10 سنوات انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(3) نوتنجهام.. هزيمة الريدز تشكيل ليفربول - الظهور الـ 300 لـ صلاح.. وعودة أليسون وإيزاك ضد نوتنجهام وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي
أخر الأخبار
طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته 30 دقيقة | منتخب مصر
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب 56 دقيقة | الكرة المصرية
فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ ساعة | الدوري المصري
فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك ساعة | الدوري المصري
يانيك فيريرا: تقدمت بشكوى ضد الزمالك في فيفا.. علمت برحيلي من الإعلام ولم يحترموا كلمتهم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518212/بمشاركة-إبراهيم-عادل-الجزيرة-ينتزع-تأهلا-دراميا-إلى-نصف-نهائي-كأس-الرابطة