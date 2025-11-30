ميرينو يكشف سر تمركزه الرائع داخل منطقة الجزاء

كشف ميكيل ميرينو لاعب أرسنال عن سر تمركزاته الرائعة داخل منطقة الجزاء.

وتعادل تشيلسي مع أرسنال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإسباني عبر بي بي سي سبورت: "تعلمت التمركز داخل منطقة الجزاء خلال الموسم الماضي من المهاجمين زملائي في الفريق".

وأضاف "حاولت أن أسألهم إن كان بإمكانهم إعطائي بعض النصائح حول التمركز داخل منطقة الجزاء والبقاء في الجانب الصحيح بالنسبة للمدافعين".

وتابع "أحاول أخذ المعلومات من كل مباراة وكل لقطة وكل مهاجم أراه في التلفاز، هذا يساعدني".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما لا نفوز فالأمر لا يكون جيدا أبدا، الموسم طويل وما زال هناك الكثير من النقاط أمامنا، أشعر ببعض الإحباط لعدم الفوز".

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة 30 في صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 24 في المركز الثالث.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برينتفورد، بينما يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد.