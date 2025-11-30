الثاني.. بيراميدز يوافق على انضمام الكرتي لمنتخب المغرب في كأس العرب

أعلن نادي بيراميدز عن موافقته على انضمام وليد الكرتي لمنتخب المغرب في كأس العرب.

ونشر النادي عبر مركزه الإعلامي ما يلي:

انطلاقا من العلاقات الطيبة التي تربط نادي بيراميدز بمختلف الأندية والاتحادات الوطنية العربية، وتلبية لطلب الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن لاعبنا وليد الكرتي، وافقت إدارة نادي بيراميدز على انضمام اللاعب إلى صفوف المنتخب المغربي المشارك في كأس العرب للمنتخبات بقطر.

وجاء قرار نادي بيراميدز بالموافقة على انضمام الكرتي للمنتخب المغربي، على الرغم من ارتباط الفريق بمباراتين في الدوري المصري الممتاز يومي ٣ و٦، وفي ظل غيابات عديدة يعاني منها الفريق، انطلاقا من العلاقات الطيبة التي تربطه بجميع المنتخبات العربية، وبما يضمن الحفاظ على تحقيق مصالح الطرفين.

ومن المقرر أن يصل وليد الكرتي خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد عودته من زامبيا مع بعثة نادي بيراميدز عقب سماح إدارة النادي بالتحاقه ببعثة الفريق المغربي في كأس العرب.

الثاني من نوعه

وسبق وأن وافق بيراميدز على انضمام مهاجمه مروان حمدي لصفوف منتخب مصر الثاني، المشارك في كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وبذلك تكون قائمة منتخب مصر للبطولة بعد انضمام مروان حمدي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف - مروان حمدي

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

ويلعب المنتخب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.