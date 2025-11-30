كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

هانز فليك

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية كواليس غضب هانز فليك المدير الفني لبرشلونة من الحكم الرابع لمباراة فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس.

وفاز برشلونة على ألافيس 3-1 ضمن الجولة 14 من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب الإذاعة فإن غضب المدرب الألماني كان بسبب الحكم الرابع، ثم عاد فليك لمشاهدة المقطع مرة أخرى في اليوم التالي، لكن أزداد غضبه.

وذكرت الإذاعة أن ما أثار غضبه هو تجاهل الحكم الرابع لحديثه، إذ يؤمن فليك أن هناك نقص واضح في التواصل بين الحكام والمدربين في إسبانيا عكس الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

برشلونة هانز فليك الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس
