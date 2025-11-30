انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(1) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا ضد ريال مدريد في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

نهاية المباراة

ق94. فرصة هدف الفوز تضيع في الثواني الأخيرة من مبابي.

ق79. فينيسيوس يهدر فرصة الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة.

ق66. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء.

ق64. ركلة جزاااء لريال مدريد بعد عرقلة فينيسيوس جونيور.

ق61. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور لوجود حالة تسلل.

ق57. كورتوا يتألق ويمنع فرصة الهدف الثاني لجيرونا من فانات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول أول لجيرونا عن طريق عز الدين أوناحي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق42. إلغاء الهدف لوجود لمسة يد ضد مبابي.

ق40. جووووول أول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

ق38. جازانيجا يتألق ويمنع ميليتاو من التسجيل برأسية.

ق8. تهديد أول بتسديدة من أردا جولر بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل