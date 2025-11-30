الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر جدول استعداد المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويبدأ المعسكر المفتوح لمنتخب مصر يوم 3 ديسمبر ويستمر حتى يوم 6 من الشهر ذاته.

بعدها يبدأ المعسكر المغلق يوم 7 ديسمبر.

ثم يلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا في القاهرة يوم 14 ديسمبر.

ويكون السفر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

ويستعد المنتخب الأول لخوض كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير من العام المقبل.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم إلى جانبه زيمبابوي، وجنوب إفريقيا، وأنجولا.