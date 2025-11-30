أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أن أنتوني تيلور حكم مباراة فريقه ضد تشيلسي كان صائبا في طرد مويسيس كايسيدو.

وقال المدرب الإسباني لـ سكاي سبورتس: "كانت مباراة صعبة للغاية، فريقان يلعبان بكثير من الشراسة والحدة، ويمكنك أن تشعر بذلك في كل تدخل، فريقان من القمة يقاتلان على الدوري الإنجليزي وهذا طبيعي".

وأضاف "تشيلسي فريق جيد جدا وسجل 7 أهداف من الركلات الركنية، ونحن سجلنا 8".

أخبار متعلقة:
كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال مؤتمر ماريسكا: عودة بالمر أمام أرسنال.. ومن المبكر الحديث عن سباق اللقب ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى هاري كين: هذه أول خسارة لنا في الموسم فلا داعي للخوف.. ومتأكد من مواجهة أرسنال مجددا

وأنهى حديثه قائلا: "تدخل كايسيدو؟ حدث الأمر بسرعة كبيرة، رأيت رد الفعل والجميع كان يقول إنه يجب طرده، الحكم اتخذ القرار الصحيح".

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة 30 في صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 24 في المركز الثالث.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برينتفورد، بينما يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد.

ميكيل أرتيتا أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام
أخر الأخبار
كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(0) ريال مدريد.. تهديد أول 44 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 46 دقيقة | منتخب مصر
ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو وروديجير للدفاع في مواجهة جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518204/أرتيتا-الحكم-كان-صائبا-في-طرد-كايسيدو