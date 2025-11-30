أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أن أنتوني تيلور حكم مباراة فريقه ضد تشيلسي كان صائبا في طرد مويسيس كايسيدو.

وقال المدرب الإسباني لـ سكاي سبورتس: "كانت مباراة صعبة للغاية، فريقان يلعبان بكثير من الشراسة والحدة، ويمكنك أن تشعر بذلك في كل تدخل، فريقان من القمة يقاتلان على الدوري الإنجليزي وهذا طبيعي".

وأضاف "تشيلسي فريق جيد جدا وسجل 7 أهداف من الركلات الركنية، ونحن سجلنا 8".

وأنهى حديثه قائلا: "تدخل كايسيدو؟ حدث الأمر بسرعة كبيرة، رأيت رد الفعل والجميع كان يقول إنه يجب طرده، الحكم اتخذ القرار الصحيح".

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة 30 في صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 24 في المركز الثالث.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برينتفورد، بينما يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد.