تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو وروديجير للدفاع في مواجهة جيرونا
الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 20:54
كتب : FilGoal
أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد جيرونا.
ويلتقي ريال مدريد مع جيرونا على ملعب الأخير بالجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل عودة أنطونيو روديجير وإدير ميليتاو في كقلبي دفاع.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا.
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا.
الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.
الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل جيرونا المركز الـ 18 برصيد 11 نقطة.
