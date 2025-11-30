إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول 

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 20:32

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

عبر ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول عن سعادته بعد تسجيل أول هدف له مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي وذلك ضد أستون فيلا.

وعاد ليفربول إلى الانتصارات مرة أخرى بالفوز على منافسه وست هام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب السويدي لـ بي بي سي سبورت: "كنت أنتظر وأبحث عن تسجيل أول هدف لي مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي".

وأضاف "أحيانا يستغرق الأمر وقتا أطول مما تتوقع، لكنني سعيد بتسجيل الهدف والمساهمة في الفوز على أستون فيلا".

وتابع "المهاجم يحتاج إلى الزخم، أحيانا تمر بهذه الفترات، لكن نأمل أن يكون هذا مفيدا في بناء مستوى جيد".

وأنهى حديثه قائلا: "دافعنا بشكل جيد وسجلنا هدفين، لذلك أشعر بالسعادة".

وكان ليفربول قد خسر الـ 3 مباريات الماضية ضد مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، ثم من أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 21 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 11 في المركز الـ 17.

