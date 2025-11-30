كأس العرب – انتظام ثنائي الزمالك في معسكر منتخب مصر

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

الونش - محمد عواد

وصل الثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمد عواد إلى الدوحة عاصمة قطر للانتظام في معسكر منتخب مصر.

وانضم ثنائي الزمالك لمعسكر منتخب مصر المشارك في البطولة العربية، وذلك بعد مشاركتهما مع الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق ثنائي الزمالك في الانضمام لمنتخب مصر، ثنائي المصري ميدو جابر وكريم العراقي، وذلك بعد المشاركة مع المصري أمام زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.

وبذلك يتبقى لاعب واحد فقط لتكتمل صفوف الفراعنة وهو مروان حمدي مهاجم بيراميدز الذي سيصل إلى الدوحة غدا الإثنين.

يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة الكويت بعد غدا الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع الأردن، والإمارات،والكويت.

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

وأصبحت قائمة منتخب مصر في كأس العرب كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد.

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - محمد مسعد - مصطفى سعد - ميدو جابر.

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - مروان حمدي.

