مباراة توقفت بسبب إلقاء الزجاجات.. بيتيس يحسم الدربي بالفوز على إشبيلية

حسم ريال بيتيس دربي الأندلس بالفوز على إشبيلية بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

المباراة توقفت لعدة دقائق بسبب إلقاء جماهير إشبيلية لزجاجات مياه على لاعبي بيتيس.

وارتفع رصيد بيتيس للنقطة 24 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النطقة 16 في المركز الـ 13.

تقدم بيتيس في الدقيقة 54 عن طريق بابلو فورنالس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز سيرجي ألتيميرا الهدف الثاني بتسديدة أخرى قوية بعد الانفراد بالحارس فلاكديموس.

وشهدت الدقيقة 84 طرد إيزاك روميرو بعد تدخل قوي على فالينتين جوميز.

وبعد الطرد ألقت جماهير بيتيس إشبيلية بعد زجاجات المياه على على لاعبي بيتيس ليقرر الحكم إيقاف المباراة ودخول اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس.

وبعد توقف المباراة لعدة دقائق عاد الفريقين واستكملا المباراة بشكل طبيعي.

وسيلعب إشبيلية مباراته المقبلة في الدوري ضد فالنسيا، بينما يلعب بيتيس على ملعبه ضد برشلونة.