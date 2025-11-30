مباراة توقفت بسبب إلقاء الزجاجات.. بيتيس يحسم الدربي بالفوز على إشبيلية

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

ريال بيتيس بعد الفوز على إشبيلية

حسم ريال بيتيس دربي الأندلس بالفوز على إشبيلية بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

المباراة توقفت لعدة دقائق بسبب إلقاء جماهير إشبيلية لزجاجات مياه على لاعبي بيتيس.

وارتفع رصيد بيتيس للنقطة 24 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النطقة 16 في المركز الـ 13.

أخبار متعلقة:
الجماهير أعلنت التجديد.. إيسكو مستمر مع بيتيس حتى 2028 سبورت: بيدري قد يشارك أمام ريال بيتيس أوائل ديسمبر الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام أنتوني: بايرن ميونيخ حاول خطفي من ريال بيتيس

تقدم بيتيس في الدقيقة 54 عن طريق بابلو فورنالس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز سيرجي ألتيميرا الهدف الثاني بتسديدة أخرى قوية بعد الانفراد بالحارس فلاكديموس.

وشهدت الدقيقة 84 طرد إيزاك روميرو بعد تدخل قوي على فالينتين جوميز.

وبعد الطرد ألقت جماهير بيتيس إشبيلية بعد زجاجات المياه على على لاعبي بيتيس ليقرر الحكم إيقاف المباراة ودخول اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس.

وبعد توقف المباراة لعدة دقائق عاد الفريقين واستكملا المباراة بشكل طبيعي.

وسيلعب إشبيلية مباراته المقبلة في الدوري ضد فالنسيا، بينما يلعب بيتيس على ملعبه ضد برشلونة.

ريال بيتيس إشبيلية الدوري الإسباني
نرشح لكم
الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(1) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو وروديجير للدفاع في مواجهة جيرونا ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو قائمة ريال مدريد - عودة روديجر وميليتاو وماستانتونو أمام جيرونا.. وغياب أسينسيو وهاوسن سيميوني: سبعة لاعبين شاركوا لأول مرة أمام أوفييدو.. والبداية الحقيقية أمام برشلونة رافينيا يكشف رسالته إلى فليك بعد صورته القلقة رغم الفوز على ألافيس
أخر الأخبار
أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته 12 دقيقة | منتخب مصر
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة 38 دقيقة | الدوري الإسباني
كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب 38 دقيقة | الكرة المصرية
فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ 53 دقيقة | الدوري المصري
فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
يانيك فيريرا: تقدمت بشكوى ضد الزمالك في فيفا.. علمت برحيلي من الإعلام ولم يحترموا كلمتهم ساعة | الدوري المصري
بسبب الألعاب النارية.. إلغاء مباراة أياكس وجرونيجين في الدوري الهولندي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518199/مباراة-توقفت-بسبب-إلقاء-الزجاجات-بيتيس-يحسم-الدربي-بالفوز-على-إشبيلية