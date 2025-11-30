كأس مصر – إنبي يفوز على المقاولون في الدقائق القاتلة ويتأهل للدور الـ 16

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

زياد كمال - إنبي

فاز إنبي على منافسه المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وخطف زياد كمال لاعب إنبي الهدف في الدقائق القاتلة.

وسجل زياد كمال الهدف في الدقيقة رابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

واستكمل المقاولون المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد حامد في الدقيقة 61.

ومن المقرر أن يواجه إنبي خصمه البنك الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر.

وكان البنك الأهلي قد انتصر على بورفؤاد بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 ليتأهل وانتظر الفائز من مواجهة إنبي والمقاولون، ليلاقي الفريق البترولي.

زياد كمال إنبي كأس مصر
