كأس مصر – إنبي يفوز على المقاولون في الدقائق القاتلة ويتأهل للدور الـ 16
الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 19:40
كتب : FilGoal
فاز إنبي على منافسه المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
وخطف زياد كمال لاعب إنبي الهدف في الدقائق القاتلة.
وسجل زياد كمال الهدف في الدقيقة رابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
واستكمل المقاولون المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد حامد في الدقيقة 61.
ومن المقرر أن يواجه إنبي خصمه البنك الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر.
وكان البنك الأهلي قد انتصر على بورفؤاد بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 ليتأهل وانتظر الفائز من مواجهة إنبي والمقاولون، ليلاقي الفريق البترولي.
video:1
تصويبة زياد كمال في الدقيقة الأخيرة تقود إنبي لتجاوز المقاولون في كأس مصر pic.twitter.com/hPEBv4xyuN— ON Sport (@ONTimeSports) November 30, 2025
نرشح لكم
الأهلي يطلب من "كاف" تطبيق 4 اقتراحات للحد من الانتهاكات في الملاعب الإفريقية خبر في الجول – الوحدة السعودي يقدم عرضا لـ مجدي عبد العاطي كأس مصر – فاركو إلى دور الـ 16 بثنائية ضد تليفونات بني سويف أحمد عاطف لـ في الجول: لا أعاني من أي إصابة.. ولو كنت أعلم ما سيحدث لما وافقت على السفر مصدر من المنتخب لـ في الجول: تحديد 3 ديسمبر لانطلاق معسكر الاستعداد لأمم إفريقيا لإراحة اللاعبين مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن كأس العرب - انضمام ثنائي المصري لبعثة منتخب مصر منافس بيراميدز المحتمل - "غير عادلة على الإطلاق".. رئيس فلامنجو ينتقد كأس إنتركونتيننتال