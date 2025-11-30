أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 19:14

أرجع روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد فوز فريقه على كريستال بالاس إلى التفاصيل الصغيرة.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره لفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "كانت التفاصيل الصغيرة هي التي صنعت الفارق، الوتيرة والحدة كانتا أفضل في الشوط الثاني، رأيت أن بالاس بدأ يشعر بالتعب في نهاية الشوط الأول، وكنت أعلم أنه سيعاني إذا سجلنا، الخصم كان منهك بدنيا".

وأضاف "التسجيل مهم والأهداف تمنح الثقة، لكن جوشوا زيركزي تحسن كثيرًا أيضًا في كيفية احتفاظه بالكرة، هذا يجب أن يمنحه الكثير من الثقة، إنه يؤثر في مجريات اللعب وهذا مهم لطريقتنا".

وأنهى حديثه قائلا: "التواجد في المراكز الـ 6 الأولى؟ في هذه اللحظة أريد فقط تقييم فريقي، نحتاج إلى التطور وخلق تنوع في طريقة البناء، هذا هو الأمر الأكثر أهمية".

وارتقى مانشستر يونايتد 6 مراكز دفعة واحد من المركز الـ 12 للسادس برصيد 21 نقطة.

فيما توقف رصيد بالاس عند 20 نقطة في المركز السابع.

مكاسب يونايتد استمرت في اللقاء، بعودة ليساندرو مارتينيز للمشاركة في المباريات منذ 2 فبراير الماضي، أي ما يقارب 10 أشهر، كبديل في الدقائق الأخيرة.

