استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا

حقق إنتر فوزا هاما على منافسه بيزا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز ثنائية النيراتزوري.

وأصبح بيزا الفريق الـ 29 الذي يسجل في مرماه منذ لعبه في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019، ولا يوجد أي لاعب أحرز في فرق أكثر منه في لاعبي الدوري الإيطالي الحاليين.

واستفاق إنتر من صدمتي الدربي بالخسارة من غريمه ميلان بهدف دون رد، ثم الهزيمة من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في دور الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح لاوتارو النتيجة في الدقيقة 69 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

وضاعف لاوتارو الفارق في الدقيقة 83 بعد عرضية أرضية من نيكولو باريلا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 27 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد بيزا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 18.

