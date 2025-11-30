في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام

عاد ليفربول إلى الانتصارات مرة أخرى بالفوز على منافسه وست هام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو ثنائية ليفربول.

وجلس الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال المباراة، وكان أرني سلوت المدير الفني للفريق قد أوضح أن السبب يعود إلى ضغط المباريات.

وتعتبر هذه المرة هي الأولى له التي يجلس فيها على مقاعد البدلاء منذ أبريل 2024.

وكان ليفربول قد خسر الـ 3 مباريات الماضية ضد مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، ثم من أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 21 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 11 في المركز الـ 17.

محاولات غير خطيرة

حاول ليفربول في بداية المباراة أن يسجل الهدف الأول لكن محاولاته لم تكن خطيرة، إذ سدد إيزاك كرة في الدقيقة الخامسة ذهبت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 16 مرت رأسية فيرجيل فان دايك فوق العارضة.

وبدأت خطورة ليفربول تظهر أكثر في الدقيقة 21 بعد تسديدة من إيزاك داخل منطقة الـ 6 ياردات تصدى لها حارس مرمى وست هام.

وفي الدقيقة 39 أهدر فلوريان فيرتز فرصة سهلة وتمكن الحارس من التصدي لها.

وأحرز إيزاك هدفا في الدقيقة 60 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل لوكاس باكيتا على طرد في الدقيقة 84 بعد دقيقة من حصوله على بطاقة صفراء.

RED CARD 🟥 It's not often you see that 😲 Lucas Paquetá receives two quickfire yellow cards for dissent!#beINPL #WHULIV #WHUFC pic.twitter.com/Z7ZREtZn00 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025

وسدد جارود بوين لاعب وست هام كرة خطيرة في الدقيقة 88 ذهبت بعيدة عن المرمى قليلا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قتل جاكبو المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء.