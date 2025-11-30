شاهدوه يسجل في إيطاليا.. برشلونة مهتم بضم جوهرة لايبزيج

بدأ برشلونة تحركاته لضم لاعب جديد لدعم الصفوف الأمامية.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن النادي مهتم بالنرويجي أنطونيو نوسا جناح لايبزيج الألماني.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، سجل هدفا في شباك إيطاليا مع منتخب النرويج، في المباراة التي شهدت فوز بلاده 4-1.

وتواجد في هذه المباراة مراقبون من النادي، تابعوا اللاعب في الملعب مباشرة.

اللاعب النرويجي ذو الأصول النيجيرية، بدأ مسيرته بين ناشئي لانجوس ثم ستابايك، الذي انتقل منه إلى كلوب بروج في 2021.

وفي 2024 انتقل نوسا إلى لايبزيج مقابل 21 مليون يورو.

وحول برشلونة تأخره أمام ألافيس بهدف إلى الفوز 3-1 في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وسجل بابلو إيبانيز هدف ألافيس، فيما أحرز داني أولمو (هدفين) ولامين يامال أهداف برشلونة.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب ريال مدريد ضد جيرونا اليوم الأحد ضمن الجولة ذاتها من المسابقة.

