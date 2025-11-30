كأس مصر – فاركو إلى دور الـ 16 بثنائية ضد تليفونات بني سويف

تأهل فاركو إلى دور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على تليفونات بني سويف بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية فاركو كل من مروان مجدي وأحمد فؤاد.

ووصل فاركو لدور الـ 16 للمرة الرابعة على التوالي من كأس مصر.

وكان أفضل مشوار لفاركو في الكأس بنسخة 2023-24 بالوصول لربع النهائي وانتهى المشوار ضد المصري.

وينتظر فاركو في ثمن النهائي الفائز من لقاء الأهلي ضد وي والذي لم يتحدد موعده بعد.

وتقدم فاركو في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 بهدف الأول عن طريق مروان مجدي بعد مجهود فردي.

بمهارة فردية.. مروان مجدي يسجل الهدف الأول لفاركو في شباك تليفونات بني سويف ⚽️ pic.twitter.com/rItmP4obkg — ON Sport (@ONTimeSports) November 30, 2025

وأضاف أحمد فؤاد الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 63 بعد لمسة يد على مدافع الضيوف.

من ركلة جزاء.. أحمد فؤاد يسجل الهدف الثاني لفاركو في شباك تليفونات بني سويف⚽️ pic.twitter.com/p2VybSPTvj — ON Sport (@ONTimeSports) November 30, 2025

وتأهلت فرق سموحة والبنك الأهلي وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وفاركو لثمن النهائي حتى الآن.