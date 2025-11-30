كأس مصر – فاركو إلى دور الـ 16 بثنائية ضد تليفونات بني سويف

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

فريق فاركو

تأهل فاركو إلى دور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على تليفونات بني سويف بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية فاركو كل من مروان مجدي وأحمد فؤاد.

ووصل فاركو لدور الـ 16 للمرة الرابعة على التوالي من كأس مصر.

وكان أفضل مشوار لفاركو في الكأس بنسخة 2023-24 بالوصول لربع النهائي وانتهى المشوار ضد المصري.

وينتظر فاركو في ثمن النهائي الفائز من لقاء الأهلي ضد وي والذي لم يتحدد موعده بعد.

وتقدم فاركو في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 بهدف الأول عن طريق مروان مجدي بعد مجهود فردي.

وأضاف أحمد فؤاد الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 63 بعد لمسة يد على مدافع الضيوف.

وتأهلت فرق سموحة والبنك الأهلي وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وفاركو لثمن النهائي حتى الآن.

