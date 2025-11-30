كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

وليد أزارو - المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي استبدال يوسف مهري لاعب نهضة بركان بسبب الإصابة وضم وليد أزارو بدلا منه.

وكان وليد أزارو ضمن القائمة الاحتياطية لمنتخب المغرب في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكانت تقارير مغربية قد كشفت عن سفر منير شويعر لاعب نهضة بركان رفقة أشرف بنشرقي ولاعبي نهضة بركان والجيش الملكي إلى الدوحة لتعويض مهري الذي تأكد غيابه.

لكن الاتحاد المغربي أعلن بشكل رسمي أن استدعاء وليد أزارو لتعويض غياب مهري.

وأشار التقرير إلى استحالة لحاق مهري بالبطولة إذ يحتاج لفترة علاج تقارب ثلاثة أسابيع.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان، وجزر القمر.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

ويتواجد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي، ومحمود بنتايك مدافع الزمالك على رأس القائمة.

وحتى الآن يتواجد وليد الكرتي لاعب بيراميدز في القائمة ولم يعلن الاتحاد المغربي استبداله أو انضمامه خاصة بعد تصريحات كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز الذي رفض انضمام الكرتي لأن البطولة خارج الأجندة الدولية والنادي مرتبط بمباراتين مؤجلتين في الدوري بالإضافة لكأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

فيما غاب محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن اختيارات السكتيوي نظرا لارتباطه بالمشاركة مع المنتخب المغربي الأول في كأس إفريقيا.

كأس العرب وليد أزارو منتخب المغرب
