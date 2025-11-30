أحمد عاطف لـ في الجول: لا أعاني من أي إصابة.. ولو كنت أعلم ما سيحدث لما وافقت على السفر

نفى أحمد عاطف مهاجم فريق زد ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب معاناته من أي إصابة.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري قد كشف عن انضمام مروان حمدي إلى قائمة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب.

وكشف أحمد حسن مدير المنتخب عن محاولات ضم مروان حمدي أو صلاح محسن على حساب أحمد عاطف لأن الأخير لم يحضر المعسكرات السابقة.

وقال أحمد عاطف مهاجم منتخب مصر الثاني لـ FilGoal.com عن استبعاده من القائمة: "لا أعاني من أي إصابة وسليم بنسبة 100%".

وشدد عاطف "تعجبت من قرار الجهاز الفني باستبعادي لضم لاعب آخر، ولا صحة لأنهم اتفقوا معي على ذلك".

واختتم أحمد عاطف تصريحاته "لو كنت أعلم أن وجودي بديل للاعب آخر حال انضمامه لما وافقت على السفر منذ البداية".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

وأعلن بيراميدز عن التحاق مروان حمدي ببعثة منتخب مصر في قطر، وذلك عقب مباراة باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في زامبيا.

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.