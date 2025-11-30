ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو

يفكر فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد في اتخاذ خطوة الرحيل نحو مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تصاعد الخلافات بين اللاعب ومدرب الفريق تشابي ألونسو.

وكشفت صحفية ميرور البريطانية عن متابعة مانشستر يونايتد لموقف فالفيردي، وسط أزمات متكررة داخل غرف ملابس ريال مدريد، حيث أبدى أكثر من لاعب، أبرزهم النجم الأوروجوياني، عدم رضاه عن طريقة إدارة ألونسو للفريق.

وينتهي عقد فاليفيردي مع ريال مدريد في 2029، لكنه يدرس الرحيل إذا لم تتحسن علاقته مع المدرب خلال الفترة المقبلة.

وتضع إدارة ريال مدريد سعراً مرتفعاً للاستغناء عن فالفيردي يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، في حين أن مانشستر يونايتد يقيّم اللاعب بحوالي 70 مليون جنيه، ما يصعب التوصل لاتفاق بين الناديين في الوقت الحالي.

وأبدى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد إعجابه الشديد بقدرات فالفيردي وأكد رغبته في ضمه إلى أولد ترافورد، إلا أن العائق المالي الكبير يظل العقبة أمام إتمام الصفقة.

وإلى جانب أزمة فالفيردي، دخل تشابي ألونسو في خلافات مشابهة مع فينيسيوس جونيور منذ بداية الموسم، تزامناً مع مفاوضات اللاعب البرازيلي لتجديد عقده مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعثر في آخر مباراتين بالدوري الإسباني بالتعادل أمام كل من رايو فايكانو وإلتشي.

وجمع ريال مدريد 32 نقطة من 13 مباراة بالدوري قبل مواجهة جيرونا مساء اليوم الأحد.