ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

يفكر فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد في اتخاذ خطوة الرحيل نحو مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تصاعد الخلافات بين اللاعب ومدرب الفريق تشابي ألونسو.

وكشفت صحفية ميرور البريطانية عن متابعة مانشستر يونايتد لموقف فالفيردي، وسط أزمات متكررة داخل غرف ملابس ريال مدريد، حيث أبدى أكثر من لاعب، أبرزهم النجم الأوروجوياني، عدم رضاه عن طريقة إدارة ألونسو للفريق.

وينتهي عقد فاليفيردي مع ريال مدريد في 2029، لكنه يدرس الرحيل إذا لم تتحسن علاقته مع المدرب خلال الفترة المقبلة.

قائمة ريال مدريد - عودة روديجر وميليتاو وماستانتونو أمام جيرونا.. وغياب أسينسيو وهاوسن ألونسو يكشف عن استعادة ثلاثة مصابين في ريال مدريد لابورتا: ريال مدريد مهووس بـ برشلونة.. والحكام يجاملوه تاريخيا ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي

وتضع إدارة ريال مدريد سعراً مرتفعاً للاستغناء عن فالفيردي يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، في حين أن مانشستر يونايتد يقيّم اللاعب بحوالي 70 مليون جنيه، ما يصعب التوصل لاتفاق بين الناديين في الوقت الحالي.

وأبدى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد إعجابه الشديد بقدرات فالفيردي وأكد رغبته في ضمه إلى أولد ترافورد، إلا أن العائق المالي الكبير يظل العقبة أمام إتمام الصفقة.

وإلى جانب أزمة فالفيردي، دخل تشابي ألونسو في خلافات مشابهة مع فينيسيوس جونيور منذ بداية الموسم، تزامناً مع مفاوضات اللاعب البرازيلي لتجديد عقده مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعثر في آخر مباراتين بالدوري الإسباني بالتعادل أمام كل من رايو فايكانو وإلتشي.

وجمع ريال مدريد 32 نقطة من 13 مباراة بالدوري قبل مواجهة جيرونا مساء اليوم الأحد.

مباراة توقفت بسبب إلقاء الزجاجات.. بيتيس يحسم الدربي بالفوز على إشبيلية قائمة ريال مدريد - عودة روديجر وميليتاو وماستانتونو أمام جيرونا.. وغياب أسينسيو وهاوسن سيميوني: سبعة لاعبين شاركوا لأول مرة أمام أوفييدو.. والبداية الحقيقية أمام برشلونة رافينيا يكشف رسالته إلى فليك بعد صورته القلقة رغم الفوز على ألافيس مواعيد مباريات الأحد 30 نوفمبر 2025.. دربي لندن وليفربول وريال مدريد وسيدات اليد فليك: عودة المصابين مهمة لبرشلونة يامال سجل.. برشلونة يحبط مفاجأة ألافيس ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) ألافيس.. صدارة مؤقتة
مباراة توقفت بسبب إلقاء الزجاجات.. بيتيس يحسم الدربي بالفوز على إشبيلية 13 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس مصر – إنبي يفوز على المقاولون في الدقائق القاتلة ويتأهل للدور الـ 16 21 دقيقة | الكرة المصرية
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. جوووووول التعااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
