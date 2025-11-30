قرعة نارية في نصف نهائي كأس ملك السعودية
الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 14:28
كتب : FilGoal
أجريت قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية وأسفرت عن مواجهتين من العيار الثقيل.
وتأهلت فرق أهلي جدة والهلال واتحاد جدة والخلود للمربع الذهبي.
وجاءت نتائج القرعة
أهلي جدة × الهلال على ملعب الأهلي
الخلود × اتحاد جدة على ملعب الخلود.
وتقام المباريات يومي 23 و24 فبراير 2026.
نتائج قرعة نصف نهائي #أغلى_الكؤوس.. #الأهلي في مواجهة #الهلال بينما يحل #الاتحاد ضيفًا على #الخلود.#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/GzLWODoill— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 30, 2025
وتأهل الخلود بعد فوز صعب بنتيجة 4-3 على الخليج، والأهلي بركلات الترجيح على القادسية بعد التعادل 3-3.
وتفوق الاتحاد والهلال بنفس النتيجة 4-1 على الشباب والفتح في ربع النهائي.
وحصد اتحاد جدة لقب النسخة الماضية.
فيما يمتلك الهلال الرقم القياسي من الألقاب برصيد 9 آخرها في 2024.

