قرعة نارية في نصف نهائي كأس ملك السعودية

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 14:28

كتب : FilGoal

كأس ملك السعودية

أجريت قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية وأسفرت عن مواجهتين من العيار الثقيل.

وتأهلت فرق أهلي جدة والهلال واتحاد جدة والخلود للمربع الذهبي.

وجاءت نتائج القرعة

أهلي جدة × الهلال على ملعب الأهلي

الخلود × اتحاد جدة على ملعب الخلود.

وتقام المباريات يومي 23 و24 فبراير 2026.

وتأهل الخلود بعد فوز صعب بنتيجة 4-3 على الخليج، والأهلي بركلات الترجيح على القادسية بعد التعادل 3-3.

وتفوق الاتحاد والهلال بنفس النتيجة 4-1 على الشباب والفتح في ربع النهائي.

وحصد اتحاد جدة لقب النسخة الماضية.

فيما يمتلك الهلال الرقم القياسي من الألقاب برصيد 9 آخرها في 2024.

كأس ملك السعودية كأس خادم الحرمين
