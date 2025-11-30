مصدر من المنتخب لـ في الجول: تحديد 3 ديسمبر لانطلاق معسكر الاستعداد لأمم إفريقيا لإراحة اللاعبين

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 14:14

كتب : محمد جمال

مران منتخب مصر - حسام حسن

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على انطلاق معسكر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا يوم 3 ديسمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "تم تحديد يوم 3 ديسمبر لانطلاق معسكر منتخب مصر الأول بدلا من غدا الإثنين".

وأوضح "استقر حسام حسن على الموعد الجديد لمنح اللاعبين فرصة أكبر للراحة قبل معسكر الإعداد لأمم إفريقيا"

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر يدرس إقامة المعسكر مع بداية ديسمبر في ظل توقف ارتباطات الأندية القارية ومسابقة الدوري.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة حتى يوم 3 ديسمبر قبل انطلاق المعسكر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر × زيمبابوي - يوم الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا - يوم الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر - يوم الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 6 مساءً على الملعب الكبير في أغادير

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

منتخب مصر مصر حسام حسن أمم إفريقيا
