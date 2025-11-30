كأس العرب - السولية: نتمنى حصد اللقب وإهداءه لروح أحمد رفعت

يتمنى عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر المشارك في كأس العرب أن يتمكن الفراعنة من حصد اللقب من أجل تسميته باسم اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وظهر رفعت بشكل مميز مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 قبل أن يفارق الدنيا في صيف 2024.

وقال السولية عبر قنوات الكاس: "أحمد رفعت كان لاعبا رائعا ولديه إمكانات رائعة، هدفه في السودان كان من أجمل أهداف نسخة 2021".

وأضاف "نتمنى حصد لقب كأس العرب 2025 وإهداءه لروح أحمد رفعت".

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم الاثنين في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتوفي أحمد رفعت يوم 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس 2024.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب، حتى فارق الحياة.