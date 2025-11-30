مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن

لم يصل النادي الأهلي لعرض يقنع المالي أليو ديانج من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وينتهي تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج لم تنجح حتى الآن".

وأوضح "الأهلي تقدم بعرض مالي يصل إلى مليون و200 ألف دولار لكن اللاعب طلب الحصول على 2 مليون و200 ألف دولار للتجديد".

واختتم المصدر تصريحاته "الأهلي لا يريد رفع المقابل المالي لما يطلبه ديانج حتى لا يدخل في صدام تعديل العقود خلال الفترة المقبلة، ويسعى النادي لوضع سقف للرواتب".

وانضم ديانج إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في صيف 2019.

ولعب ديانج مع الأهلي خلال 8 مواسم في سبعة منهم بينما خرج لمدة موسم على سبيل الإعارة لفريق الخلود السعودي.

وخاض ديانج هذا الموسم 18 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات.

وبشكل عام لعب ديانج مع الأهلي 231 مباراة وسجل سبعة أهداف وصنع 11 آخرين.

وحقق ديانج مع الأهلي 17 لقبا خلال مشواره مع الفريق بينهم 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا.