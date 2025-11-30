مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 13:50

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي

لم يصل النادي الأهلي لعرض يقنع المالي أليو ديانج من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج لم تنجح حتى الآن".

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي محمود البنا: لا يهمني هجوم جمهور الزمالك.. ولم أجامل الأهلي وصول رباعي الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العرب قرار من توروب بشأن لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب

وأوضح "الأهلي تقدم بعرض مالي يصل إلى مليون و200 ألف دولار لكن اللاعب طلب الحصول على 2 مليون و200 ألف دولار للتجديد".

واختتم المصدر تصريحاته "الأهلي لا يريد رفع المقابل المالي لما يطلبه ديانج حتى لا يدخل في صدام تعديل العقود خلال الفترة المقبلة، ويسعى النادي لوضع سقف للرواتب".

وانضم ديانج إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في صيف 2019.

ولعب ديانج مع الأهلي خلال 8 مواسم في سبعة منهم بينما خرج لمدة موسم على سبيل الإعارة لفريق الخلود السعودي.

وخاض ديانج هذا الموسم 18 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات.

وبشكل عام لعب ديانج مع الأهلي 231 مباراة وسجل سبعة أهداف وصنع 11 آخرين.

وحقق ديانج مع الأهلي 17 لقبا خلال مشواره مع الفريق بينهم 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي أليو ديانج الدوري المصري
نرشح لكم
كأس العرب - انضمام ثنائي المصري لبعثة منتخب مصر "الرئيس التاريخي لنادي سموحة".. عمر الغنيمي يقترح تكريم فرج عامر بعد خسارته الانتخابات محمود البنا: لا يهمني هجوم جمهور الزمالك.. ولم أجامل الأهلي وزير الرياضة يتحدث عن أرض الزمالك ..وحقيقة الخلاف بين أبو ريدة وحسام حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني منتخب تونس يستدعي الجزيري للمشاركة في كأس العرب كأس العرب - بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر السولية: توقعت تقديرا أفضل من الأهلي قبل رحيلي.. ولم أندم على هذه اللحظة
أخر الأخبار
سلوت يوضح سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو.. ومانشستر يونايتد يراقب 21 دقيقة | الدوري الإسباني
تعديل القانون بداية الموسم سبب إعادة ركلة ماتيتا ضد مانشستر يونايتد 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء.. وعودة أليسون وفيرتز أمام وست هام 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة نارية في نصف نهائي كأس ملك السعودية ساعة | سعودي في الجول
مصدر من المنتخب لـ في الجول: تحديد 3 ديسمبر لانطلاق معسكر الاستعداد لأمم إفريقيا لإراحة اللاعبين ساعة | منتخب مصر
كأس العرب - السولية: نتمنى حصد اللقب وإهداءه لروح أحمد رفعت ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(2) مانشستر يونايتد.. جووووول الثاااني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 4 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب
/articles/518173/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-مفاوضات-التجديد-مع-ديانج-لم-تنجح-حتى-الآن