كأس العرب - انضمام ثنائي المصري لبعثة منتخب مصر

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 13:39

كتب : FilGoal

ميدو جابر - كريم العراقي

انضم الثنائي ميدو جابر وكريم العراقي إلى قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وكان الثنائي قد شارك مع المصري أمام زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن وصول ثنائي المصري إلى الدوحة للانضمام لبعثة المنتخب.

وبذلك يتبقى ثنائي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" بعد انتهاء رحلتهما مع الزمالك في مواجهة كايزر تشيفز.

كما يتبقى مروان حمدي مهاجم بيراميدز، وبعد انضمام الثلاثي تكتمل بعثة منتخب مصر.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة الكويت بعد غدا الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع الأردن، والإمارات،والكويت.

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

وأصبحت قائمة منتخب مصر في كأس العرب كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد.

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - محمد مسعد - مصطفى سعد - ميدو جابر.

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - مروان حمدي.

منتخب مصر الثاني كأس العرب ميدو جابر
