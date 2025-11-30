كاراتيه - تتويج مصر بـ 3 ذهبيات في بطولة العالم

توجت مصر بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكاراتيه المقامة باستاد القاهرة.

ونجح الثنائي عبد الله ممدوح ويوسف بدوي في حصد ذهبية بطولة العالم للكاراتيه فئة الكوميتيه للرجال، كما توجت أحلام يوسف بذهبية تحت 55 كجم.

ويستضيف استاد القاهرة منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وحسم ثنائي وادي دجلة عبد الله ممدوح ويوسف بدوي التأهل إلى النهائي المقرر إقامته اليوم الأحد.

وأحرز عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 75 كجم، بعدما قدم أداء قويا انتهى بالفوز على بطل أوكرانيا بنتيجة 6–0 في نهائي.

كما توج يوسف بدوي في وزن تحت 84 كجم بالميدالية الذهبية.

بينما توجت اللاعبة أحلام يوسف بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه سيدات تحت 55 كجم، بعد فوزها المستحق على بطلة سلوفاكيا بنتيجة 9–3.

ويعتمد نظام البطولة على مشاركة لاعب واحد فقط من كل دولة في كل وزن، ويتم اختيار اللاعب وفقًا لأعلى تصنيف دولي.

وتوجت آية هشام ببرونزية منافسات فئة الكاتا.

وكانت مروة أحمد حسين لاعبة وادي دجلة أيضا قد توجت بالمركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة العالم للقدرات الخاصة.

وشاركت البعثة المصرية بـ 12 لاعبا ولاعبة في بطولة العالم المقامة بمصر.