كأس العرب - مؤتمر مدرب قطر: نحترم منتخب فلسطين.. ونستهدف التتويج باللقب

أكد جولين لوبيتيجي مدرب منتخب قطر على احترامه لمنافسه المنتخب الفلسطيني رغم تأهل الأخير من مرحلة التصفيات.

ويستعد منتخب قطر لمواجهة فلسطين في الجولة الافتتاحية لكأس العرب يوم الاثنين، بعدما عبر الفدائي عقبة ليبيا في التصفيات قبل أيام.

وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سعداء للمشاركة البطولة، ولدينا أهدافنا ونشعر بشغف في بداية هذه البطولة، وسنواجه فلسطين في اللقاء الأول وسنفكر في كل لقاء على حدة".

وأضاف "نحترم منتخب فلسطين، لقد قدموا مباراة جيدة أمام ليبيا، لذلك نحن لا نفكر على المدى البعيد للمباريات تفكيرنا خطوة بخطوة".

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر وفلسطين وتونس وسوريا.

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين الجدد في كأس العرب، وهدفنا لا يقتصر على المشاركة أو تجربة بعض العناصر، بل نهدف إلى الفوز والتطوير والاستعداد للمراحل المقبلة".

وأتم "فكرة القاعدة الجديدة للاعب المصاب وتطبيقها في بطولة العرب اعتقد أنها فكرة جيدة ولكن يجب أن نفهم هذه القاعدة في مواقف مختلفة".

وكشف بيرلويجي كولينا رئيس الحكام في الاتحاد الدولي (فيفا) عن تطبيق قاعدة جديدة في كأس العرب 2025. (طالع التفاصيل)

وتنطلق منافسات كأس العرب في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.