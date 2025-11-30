كأس العرب - مؤتمر ساسي: قانون فيفا الجديد ممتاز.. ونريد تحقيق إنجاز لـ تونس

أبدى فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس تحمسه لقاعدة إيقاف اللاعب لمدة دقيقتين بعد تعرضه للإصابة في كأس العرب.

وكشف بيرلويجي كولينا رئيس الحكام في الاتحاد الدولي (فيفا) عن تطبيق قاعدة جديدة في كأس العرب 2025. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب تونس لمواجهة سوريا في ضربة البداية للبطولة غدا الإثنين في الثالثة عصرا.

وقال ساسي في المؤتمر الصحفي: "شاهدنا أجواءً كبيرة في النسخة الماضية لكأس العرب، لدينا عزيمة وإصرار لتحقيق إنجاز لتونس، ونركز على كل مباراة بمفردها ونأمل أن نظهر بالمستوى المطلوب، ولدينا فريق ممتاز وجاهزون لهذا التحدي ونريد أن نصل لأبعد مدى".

وأكمل "الإصابة؟ أنا بحالة جيدة بنسبة 100% وقرار المشاركة يعود للمدير الفني".

وأردف "لدي خبرة كبيرة مع منتخب تونس، وآمل أن أساعد بخبرتي زملائي داخل وخارج الملعب، ولدينا لاعبين آخرين لديهم خبرة مثل علي معلول وياسين مرياح، وتمثيل المنتخب يشعرنا بالفخر، وسنحاول أن يصل المنتخب لأبعد نقطة ولكتابة التاريخ".

وأتم عن قانون استبعاد اللاعب لمدة دقيقتين خلال كأس العرب، قائلا: "فكرة ممتازة، وسيفرح بها مدربنا لأنه لا يحب إهدار الوقت، وستجعل نسق المباريات أعلى وآمل أن تنجح الفكرة، وأن تلعب الفرق بكل روح رياضية وألا يهدروا الوقت".

وكان كولينا قد صرّح من قبل قائلا عبر قناة الكاس: "نريد تجربة قانون جديد، وهو أن يُعالَج اللاعبون عندما يُصابون بشكل حقيقي، وليس حين يتظاهرون بالإصابة، ولذلك نفكر في أن يغادر اللاعب الملعب لمدة دقيقتين إذا دخل الجهاز الطبي له، وسيتم تجربة الأمر في بطولة كأس العرب".

وكشف: "الاستثناء الوحيد لعدم مغادرة اللاعب للملعب بعد دخول الجهاز الطبي هو أن يكون مصابًا بالفعل، أو يكون اللاعب الذي التحم معه قد حصل على بطاقة صفراء أو طُرد، وبالطبع أيضًا حارس المرمى لن يخرج لدقيقتين".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر وفلسطين وسوريا.