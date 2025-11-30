كأس العرب - مؤتمر الطرابلسي: لماذا لا تفوز تونس باللقب.. وتوقيت البطولة صعب

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 13:02

كتب : FilGoal

سامي الطرابلسي

يأمل سامي الطرابلسي المدير الفني لـ منتخب تونس في تحقيق نتيجة أفضل في كأس العرب 2025 عن النسخة الماضية، و"لماذا لا نفوز باللقب".

ويستعد منتخب تونس لضربة بداية كأس العرب بلقاء سوريا في الأول من ديسمبر في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحفي: "بطولة مهمة لمنتخب تونس، وكنا من المنتخبات الأبرز في النسخة الماضية، وفي هذه النسخة نريد أن نكرر ما فعلناه في 2021، ولماذا لا نفوز باللقب".

وأضاف "منتخب سوريا يضم مجموعة مميزة تضم مزيج من لاعبين أصحاب الخبرات والشباب".

وتابع "توقيت البطولة صعب خاصة لمنتخبات شمال إفريقيا نظرا لخوض معظم اللاعبين مباريات مع أنديتهم في بلاد بعيدة، وحاولنا التأقلم مع الوضع وآمل أن نكون جاهزين لمباراة الغد".

وأردف "نحن هنا للحديث عن مباراة سوريا وليس قائمة المنتخب، المجموعة المنضمة نراها الأجدر وستشرف الكرة التونسية".

وأكمل "عشت في قطر واحدة من أفضل فترات مسيرتي، والجماهير التونسية أعطت طعما خاصا في البطولة الماضية، وإن شاء الله تأثير الجماهير يكون إيجابي على اللاعبين".

وأتم "نحن في فترة حساسة نوعا ما، كان ممكنا أن نخوض البطولة بالمنتخب الأولمبي، لكننا نركز الآن مع المنتخب الأول على البطولة العربية، والتحق بنا 14-15 لاعبا في كأس العرب وسيكملون معنا في أمم إفريقيا، خاطبنا منذ شهرين عدة أندية أوروبية لضم اللاعبين المحترفين في كأس العرب ولم تتم الموافقة إلا على 3 لاعبين".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن منتخب تونس استدعاء سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك للمشاركة في كأس العرب لتعويض نعيم السليتي المصاب.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر وفلسطين وسوريا.

كأس العرب تونس سامي الطرابلسي
