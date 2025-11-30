قائمة ريال مدريد - عودة روديجر وميليتاو وماستانتونو أمام جيرونا.. وغياب أسينسيو وهاوسن

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق الملكي التي تستعد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على جيرونايوم الأحد ضم الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة أنتونيو روديجر وإيدير ميليتاو وفرانكو ماستانتونو بعد فترة من الغياب.

كما عاد تيبو كورتوا للقائمة بعد الغياب عن لقاء أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

فيما يغيب داني كارباخال وراؤول أسينسيو ودين هاوسن عن اللقاء بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - جافي نافارو

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أنتونيو روديجر - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - فيرلاند ميندي

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس - أوريلين تشواميني

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي مباراة أكثر.