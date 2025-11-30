سيميوني: سبعة لاعبين شاركوا لأول مرة أمام أوفييدو.. والبداية الحقيقية أمام برشلونة

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد سعادته بأداء فريقه بعد الفوز على ريال أوفييدو، مشددا على أهمية تطوير المستوى حتى نهاية الموسم.

وتغلب أتلتيكو مدريد على ريال أوفييدو بهدفين دون مقابل سجلهما ألكسندر سولوروث ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي: "ندخل كل مباراة بهدف التحسن والحفاظ على الاستمرارية، وهو الأمر الأكثر صعوبة. نمر بفترة جيدة وننافس بشكل قوي. اليوم أشركنا سبعة لاعبين مختلفين عن مواجهة إنتر وظهر الجميع بصورة جيدة، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وعن الدفع بعدد من العناصر البديلة أوضح "خططت للتغييرات من أجل تحقيق الفوز بالاعتماد على مجموعة قادرة على تقديم الإضافة ولعبت بسبعة لاعبية لأول مرة. هاجمنا بشكل جيد من الجهة اليسرى ويسعدني ظهور اللاعبين أصحاب الدقائق الأقل بهذا المستوى".

وكشف سيميوني "لا أتوقف كثيرا عند تقييم الأمور. حققنا فوزا ضروريا ونستعد الآن لمواجهة صعبة جدا أمام خصم قوي يملك إمكانيات كبيرة. سنواجه برشلونة وعليّ انتظار ما سيقال بعد هذا اللقاء".

أما عن سياسة التدوير في التشكيل فأجاب "أتفهم تماما شعور أي لاعب بالغضب إذا لم يشارك، مثل ما حدث اليوم مع ألمادا الذي لم يشارك. من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالاستياء عند غيابهم عن التشكيلة الأساسية".

وأشاد سيميوني بحارس الفريق قائلا: "أوبلاك يقدم عملا كبيرا في حراسة المرمى، وكذلك كل من يعمل معه خلال السنوات الماضية. الفريق ككل يقوم بعمل رائع وأتمنى أن يواصل أوبلاك بنفس المستوى لأننا بحاجة إليه".

واختتم سيميوني تصريحاته: "مشوار الدوري مازال طويلا ويتبقى لنا أربع عشرة جولة. لن أركز على الأرقام بقدر ما أهدف لتحقيق لقب جديد. سنعتمد على نتائجنا، والبداية ستكون أمام برشلونة".

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتا قبل مواجهة فياريال أمام ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على برشلونة بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 15.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز في آخر ست مباريات خاضهم بمسابقة الدوري.

أما بشكل عام فنجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز بآخر 7 مباريات في مختلف المسابقات.

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد سيميوني
