كأس العرب - طرد رونالدو.. السويدي نيبيرج حكم الافتتاح بين قطر وفلسطين

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

جلين نييبرج - طرد رونالدو

يدير السويدي جلين نيبيرج مباراة افتتاح كأس العرب 2025 بين قطر وفلسطين.

وتبدأ البطولة في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ووفقا لقناة "الكاس" القطرية فإن السويدي جلين نيبيرج سيدير مباراة قطر ضد فلسطين في افتتاح كأس العرب 2025.

وتبدأ المباراة على استاد البيت في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

فيما سيدير الكوستاريكي خوان كالديرون مباراة تونس ضد سوريا في نفس المجموعة والتي تبدأ في الثالثة عصرا غدا الإثنين.

من هو جلين نيبيرج؟

السويدي البالغ 37 عاما بدأ مسيرته التحكيمية في 2013 وحصل على الشارة الدولية في 2016.

وفي 13 نوفمبر أشهر البطاقة الحمراء في وجه كريستيانو رونالدو ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026، وهي أول بطاقة حمراء للبرتغالي بقميص منتخب بلاده.

سبق له أن أدار نهائي كأس السويد مرتين، ونهائي كأس العالم للشباب في 2023 بين أوروجواي وإيطاليا.

هذا الموسم أدار 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا أشهر خلالها 13 بطاقة صفراء واحتسب ركلة جزاء وحيدة.

من هو خوان كالديرون؟

الحكم الكوستاريكي البالغ 38 عاما بدأ مسيرته في 2013 وأصبح حكما دوليا في 2017.

وأدار هذا الموسم سجل 8 مباريات وأشهر 37 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

وأدار مباراة في كأس ملك السعودية بين العروبة والقادسية هذا الموسم انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1.

كما أدار نهائي كأس الدوريات بين سياتل ساوندرز وإنتر ميامي وانتهى بفوز الأول بثلاثية دون رد على حساب ليونيل ميسي.

