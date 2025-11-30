كأس العرب - تقرير: منتخب المغرب يستدعي شويعر بعد إصابة زميله في نهضة بركان

استدعى طارق سكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب، منير شويعر لاعب نهضة بركان للمشاركة في البطولة.

ووصل شويعر رفقة أشرف بنشرقي لاعب الأهلي ولاعبي نهضة بركان والجيش الملكي المنضمين لقائمة المغرب فجر اليوم الأحد استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وكشفت تقارير مغربية مثل هبة سبور والبطولة عن استدعاء منير شويعر بسبب إصابة زميله يوسف مهري.

وأشار التقرير إلى استحالة لحاق مهري بالبطولة إذ يحتاج لفترة علاج تقارب ثلاثة أسابيع.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان، وجزر القمر.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

ويتواجد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي، ومحمود بنتايك مدافع الزمالك على رأس القائمة.

فيما غاب محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن اختيارات السكتيوي نظرا لارتباطه بالمشاركة مع المنتخب المغربي الأول في كأس إفريقيا.