رافينيا يكشف رسالته إلى فليك بعد صورته القلقة رغم الفوز على ألافيس

أبدى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قلقا واضحا أثناء حديثه مع رافينيا عقب نهاية مواجهة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، ليثير اهتمام وسائل الإعلام بشأن مستقبل الفريق.

وظهر فليك وهو يتحدث مع رافينيا بملامح قلقة، ثم هز رأسه بالرفض، عند الاستماع لكلمات رافينيا الذي حاول تهدئته.

وكشف فليك عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "بعد النهاية، قال لي رافينيا نفس ما قاله في المرة الماضية، سنصبح أفضل. سنكون أفضل كثيراً في المباريات القادمة".

بينما تحدث رافينيا عن حالة فليك قائلا: "المدرب شعر أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل كثيرا في الملعب، ونحن نعرف ذلك أيضا".

وشدد الجناح البرازيلي "إحساس فليك أن الفريق لا يلعب بأفضل نسخة لنا، وأنا أتفق معه".

وأضاف "يجب أن نطور من مستوانا لكن الأهم اليوم كان الخروج بالفوز. الأمور السلبية التي نقوم بها لدينا الوقت لإصلاحها وأنا متأكد أننا سنعود لأفضل مستوى".

واختتم رافينيا تصريحاته "سنفوز مع الأداء الجيد، لكن لو لعبنا بشكل سيئ لا يهمني، المهم هو الفوز".

وتغلب برشلونة على ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وتصدر برشلونة جدول الترتيب مؤقتا بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحل ضيفا على جيرونا مساء اليوم.