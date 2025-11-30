رافينيا يكشف رسالته إلى فليك بعد صورته القلقة رغم الفوز على ألافيس

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

هانز فليك - رافينيا

أبدى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قلقا واضحا أثناء حديثه مع رافينيا عقب نهاية مواجهة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، ليثير اهتمام وسائل الإعلام بشأن مستقبل الفريق.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وظهر فليك وهو يتحدث مع رافينيا بملامح قلقة، ثم هز رأسه بالرفض، عند الاستماع لكلمات رافينيا الذي حاول تهدئته.

وكشف فليك عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "بعد النهاية، قال لي رافينيا نفس ما قاله في المرة الماضية، سنصبح أفضل. سنكون أفضل كثيراً في المباريات القادمة".

أخبار متعلقة:
لابورتا: ريال مدريد مهووس بـ برشلونة.. والحكام يجاملوه تاريخيا يامال سجل.. برشلونة يحبط مفاجأة ألافيس ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا تشكيل برشلونة - بيرنال وكاسادو أساسيان.. ورافينيا يقود الهجوم ضد ألافيس تشيزني: الأموال التي حصلت عليها من برشلونة سددتها ليوفنتوس لفسخ عقدي

بينما تحدث رافينيا عن حالة فليك قائلا: "المدرب شعر أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل كثيرا في الملعب، ونحن نعرف ذلك أيضا".

وشدد الجناح البرازيلي "إحساس فليك أن الفريق لا يلعب بأفضل نسخة لنا، وأنا أتفق معه".

وأضاف "يجب أن نطور من مستوانا لكن الأهم اليوم كان الخروج بالفوز. الأمور السلبية التي نقوم بها لدينا الوقت لإصلاحها وأنا متأكد أننا سنعود لأفضل مستوى".

واختتم رافينيا تصريحاته "سنفوز مع الأداء الجيد، لكن لو لعبنا بشكل سيئ لا يهمني، المهم هو الفوز".

وتغلب برشلونة على ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وتصدر برشلونة جدول الترتيب مؤقتا بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحل ضيفا على جيرونا مساء اليوم.

برشلونة فليك رافينيا
نرشح لكم
ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو.. ومانشستر يونايتد يراقب قائمة ريال مدريد - عودة روديجر وميليتاو وماستانتونو أمام جيرونا.. وغياب أسينسيو وهاوسن سيميوني: سبعة لاعبين شاركوا لأول مرة أمام أوفييدو.. والبداية الحقيقية أمام برشلونة مواعيد مباريات الأحد 30 نوفمبر 2025.. دربي لندن وليفربول وريال مدريد وسيدات اليد فليك: عودة المصابين مهمة لبرشلونة يامال سجل.. برشلونة يحبط مفاجأة ألافيس ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) ألافيس.. صدارة مؤقتة تشكيل برشلونة - بيرنال وكاسادو أساسيان.. ورافينيا يقود الهجوم ضد ألافيس
أخر الأخبار
كأس مصر – فاركو إلى دور الـ 16 بثنائية ضد تليفونات بني سويف دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري 25 دقيقة | كأس العرب
أحمد عاطف لـ في الجول: لا أعاني من أي إصابة.. ولو كنت أعلم ما سيحدث لما وافقت على السفر 47 دقيقة | كأس العرب
استراحة الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) ليفربول.. شوط سلبي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتصار = ارتقاء 6 مراكز.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بالاس بثنائية زيركزي وماونت 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت يوضح سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو.. ومانشستر يونايتد يراقب ساعة | الدوري الإسباني
تعديل القانون بداية الموسم سبب إعادة ركلة ماتيتا ضد مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518163/رافينيا-يكشف-رسالته-إلى-فليك-بعد-صورته-القلقة-رغم-الفوز-على-ألافيس